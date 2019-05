Emiliano Pepe al pianoforte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il primo silent concert ha avuto la Piazzetta di Portofino quale cornice, il prossimo sarà in Triennale, nell’ambito del Festival dell’Amore a Milano. Emiliano Pepe suonerà ancora una volta senza spartito, regalando una esperienza unica, ispirata dal momento, dal contesto, dal luogo e quindi irripetibile. Emiliano, musicista eclettico, produttore. Prima Chopin, il conservatorio, poi il soul, r&b e hip hop. Nasce a Napoli, 1976, per poi arrivare a Milano qualche anno fa e restarci. La Triennale accoglie il Festival dell’Amore con molte situazioni imperdibili ma certo il silent concert di Emiliano Pepe non mancherà di stupire fra reading, pillow talk e tanto tanto Amore. L’appuntamento è per sabato sera 8 giugno.