Emis Killa live: il 20 marzo all'Alcatraz

Lunedì 20 marzo Emis Killa canterà per il pubblico dell'Alcatraz in occasione del tour di presentazione di Terza Stagione, album che il rapper ha descritto "un disco grezzo, da cui filtra un ritrovamento di me stesso, sia nei testi che nelle sonorità".

Terza stagione, che tocca temi come l'albuso di alcol, la vita di periferia e l'amore ossessivo, vede collaborare diversi artisti al fianco di Emis Killa: Neffa, Maruego, Fabri Fibra, Jake La Furia, Coez e Giso e Jamil.