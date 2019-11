Other Size Gallery by Workness presenta dal 20 novembre 2019 al 17 gennaio 2020 la mostra “Emma Bortone. Ai confini dell’infinito”. Nello spazio milanese si snoda una personale che comprende una selezione di circa dieci opere di medio e grande formato: tele e installazioni dipinte ad acrilico e tecnica mista.

La pittura è vissuta dall’artista come una passione elettiva: le pennellate, veloci e impressionistiche, nascono dall’osservazione della natura e restituiscono le suggestioni di un’emozione privata non riducendosi alla rappresentazione didascalica della materia. Emma Bortone è autrice di una pittura figurativa che suggerisce la realtà trascendendola e sintetizzandola grazie a due “talenti”: una lucida sensibilità femminile e un immaginario di valori positivi.

Su fondi per lo più monocromi, i soggetti delle tele in mostra rappresentano fiori, foglie, paesaggi e cieli stellati: tutti derivano da una sintesi della materia a superfici bidimensionali, dove forme stilizzate si stagliano.

Emma Bortone rinuncia alla definizione lineare e all’evidenza plastica in favore di un’indagine interiore, affettiva e quasi panteistica. Nella ricerca della pittrice leccese il colore è indagato come fenomeno astratto e diviene strumento espressivo attraverso cui veicolare un’intuizione, una visione fervida e sublime dell’universo che dipinge. Happiness it’s not a destination. It is a way a life recita, non a caso, uno dei titoli delle opere in mostra.

“Riemergono bagliori gassosi nei cerchi concentrici di ghiaccio, ferro, grafite e seleni, da tempi remoti, ignoti, forgiando una stella” – commenta Ercole Pignatelli in un testo scritto per l’artista nel 2012. “Origini vacue dell’universo per miriadi di corpi celesti in processione di suoni per altre lunghissime notti, deliqui di schegge preziose per ultime dimore confuse tra raggi e barriere senza fine. Questa è la strada che Emma Bortone mi suggerisce di percorrere in presenza del suo lavoro”.



Cenni biografici

Emma Bortone vive e lavora a Lecce.

Nel percorso di crescita passa dalla formazione classica alla laurea in matematica coltivando sempre, sin da piccola, la passione per il disegno, per il colore e per l’arte.

Inizia con la pittura ad olio ed il figurativo per passare rapidamente a forme stilizzate e all’informale con l’uso di varie tecniche.

Ha esposto in diverse mostre personali e collettive (Lecce, Veglie, Firenze, Torino, Innsbruck).



Other Size Gallery by Workness

Other Size Gallery si colloca all’interno dello spazio Workness, contesto mu¬ltidisciplinare che in un’atmosfera elegante e cosmopolita coniuga un raffinato bistrot con un angolo bar-libreria dove ascoltare anche musica dal vivo, il Bistruccio, un centro medical wellness e danza, Muse, dove i migliori professionisti si prendono cura della persona accompagnandola in un percorso verso il benessere, e, appunto, tanta arte contemporanea.

Nato nel 2017 con l’obiettivo di offrire uno spazio innovativo e di tendenza ad un pubblico attento alla qualità della propria vita lavorativa e del proprio tempo libero, Workness incrocia in un concetto sinergico arte, cucina e wellness.