Emma Vitti - das ding

mostra di fotografia

dal 24 giugno al 19 luglio 2020

a cura di Luca Temolo Dall’Igna



catalogo disponibile

testi di Sarah Lanzoni

Luca Temolo Dall’Igna



Nei lavori di Emma Vitti si percepisce l’incessante ricerca di scoprirsi dentro, il timore che consegue all’esporsi, accompagnato dall’ineluttabile necessità di esprimere il proprio “immaginario sensibile”.

Osservando le sue opere si viene attratti nei pensieri che stanno dietro alla loro concezione ed ancor più dentro ai pensieri che stavano all’origine degli oggetti fotografati. Un’immagine della creazione insomma, dell’idea primigenia, che ogni uomo possiede e che ogni artista a volte riesce a trasmettere.

Questo sono le opere di Emma Vitti, opere d’arte che utilizzano la fotografia come medium espressivo, ma che, in ogni caso, “trasmettono” qualcosa.

Ogni spettatore avrà poi una sua preferenza, un suo sentimento e un suo sentire; penetrerà più o meno profondamente, attraverso l’immagine, nel mondo che ne scaturisce, subendone piacere, disturbo, emozioni, ma comunque non rimanendo indifferente.

La bellezza dei lavori di Emma Vitti sta proprio qui: non ci lasciano indifferenti. Sono sofferti, come sofferto è il suo lavoro. A volte istintivo nello scatto, ma poi sempre attento ed elaborato intellettualmente con profonda conoscenza della distribuzione dei corpi, delle forme, dei colori, dei pieni e delle ombre che solo anni di studio e innata sensibilità possono offrire.

La selezione dei lavori è stata attenta e meditata, privilegiando per questo evento le opere della serie Das Ding, che presentano una variazione cromatica incessante ed estrema, una meticolosa cura nei formati esposti, che accentuano ulteriormente, anche grazie alle grandi dimensioni di alcune opere, il forte impatto visivo lasciato allo spettatore.

