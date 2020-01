Cormano

Sabato 11 gennaio 2020, riprende la stagione artistica del centro culturale Click Art, sito in via Dall'Occo 1. A partire dalle 17.30, presso la galleria d’arte contemporanea Click Art, verrà inaugurata la mostra collettiva della durata di venti giorni, dal titolo: “EMOZIONI” tra corti, cortili e palazzi del 1600, nel centro storico di Cormano

Prenderà il via la stagione, con la mostra collettiva “EMOZIONI” un titolo semplice, ma che fin da subito rende ben chiari gli intenti dell’esposizione.

Gli artisti: Lucio Barlassina, Beatrice Di Francescantonio, Marco Danese, Luigi Franco, Liliana Fumagalli, Marco Ghezzi, Magdalena Grandi, Gianmaria Lafranconi, Susanna Maccari, Eddi Pettenò, Luigi Profeta, Maria Remigio, Camelia Rostom, Michele Sliepcevich

Le opere esposte prenderanno in esame la fotografia, la pittura e la scultura. Si tratta dunque di una sfida espressiva, quella di dare forza ed equilibrio a lavori che portino ad elaborare ognuno con la propria tecnica, le Emozioni. Cosa si nasconde dentro al pensiero di un’artista? Quale gesto pittorico si impone sulla tela? Fino a che punto può arrivare l’astrazione? Questa è la sfida che vogliamo lanciare con la mostra collettiva “EMOZIONI”, dove ogni artista, potrà illustrare il proprio lavoro, raccontandoci il momento in cui scaturisce la fantasia, il gesto pittorico, le proprie emozioni, frutto di studio e sperimentazione. Siamo curiosi di vedere quali potranno essere i risultati ottenuti e quale sarà la risposta del pubblico, che nelle scorse edizioni, è sempre stato attento e generoso. Sono molte emozioni, ogni artista porterà in campo le proprie specifiche sensazioni, ognuno con il proprio modo di esprimersi e cimentarsi nei propri lavori. Emozioni diverse, che almeno per una volta, potranno coesistere assieme senza intoppi e dicotomie.

Centro Culturale Artistico Click Art

Via Dall'Occo 1, Cormano 20032 (MI)



per maggiori info:

tel. 0266301491 cell. 3400630560

e-mail c.culturaleclickart@gmail.com

https://www.facebook.com/www.clickart

http://www.clickartgallery.com