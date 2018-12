"The End of the F*****g Year": lunedì 31 dicembre al Magnolia

Lunedì 31 dicembre si festeggia la fine dell'anno anche al Magnolia, con due serate in due stanze diverse, per sette ore di musica. E' il party The End of the F*****g Year, che nell'Out Frog Stage riempirà l'ambiente di rock selezionato dal "Best of" del Linoleum di Milano, mentre nell'In Frog Stage darà vita ad un old school hip hop party, con la selezione della "Fresh Prince Night" del Magnolia.

Ingresso a partire dalle ore 23.