"English Rocks" incontro. "Have you ever complained of your school English lessons? Is Grammar rocket science to you? Do you listen to your favourite songs, but don't know exactly what they are about? Do you listen to rock and/or metal music, but you hardly ever meet your soul-mates? - This event is for you!" FREE events aimed to gather rock, metal and punk lovers and practise some English. "Ti sei mai lamentato delle lezioni di inglese della scuola ? La grammatica è come l' ostrogoto per te ? Ascolti le tue canzone preferite, ma non sai esattamente di cosa parlano? Ascolti musica rock e/o metal ma raramente incontri qualcuno con cui condividere la tua passione ? Questo evento è per te! Eventi gratuiti con lo scopo di riunire gli amanti della musica rock, metal, e punk e migliorare l' inglese." Ai partecipanti è richiesta una minima conoscenza della lingua Inglese.