L’esame di riparazione di inglese si avvicina? L’estate non è stata abbastanza lunga per ripassare? Nessun problema: Cascina Merlata Partnership ha pensato ad uno sportello help gratuito con “English4you”, dedicato agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte della scuola secondaria di secondo grado.



Un’ insegnante d’ inglese sarà disponibile per chiarimenti e approfondimenti sulle tematiche affrontate durante l’anno scolastico, al fine di consolidare la conoscenza o recuperare lacune e mancanze.



Gli appuntamenti saranno gratuiti e prevedranno momenti di ascolto e comprensione, lettura e conversazione.



Gli incontri – già sperimentati con successo tra giugno e luglio – si terranno mercoledì 29 e venerdì 31 agosto presso la Conference Hall sita al secondo piano della splendida Cascina Merlata, in via Pier Paolo Pasolini 3, Milano dalle 14.30 alle 16.30. E’ prevista la partecipazione di un numero massimo di 20 ragazzi, pertanto è fondamentale la prenotazione su Eventbrite.



Evento gratuito.

Iscrizioni su: https://english4youcascinamerlata.eventbrite.it

Info: www.cascina-merlata.net