Enjoy sicily II edizione

"EnJoy Sicily" torna e raddoppia!

Dopo la prima fortunata edizione dello scorso anno, la Sicilia sarà di nuovo a Milano per due intere giornate di concerti, cinema e sapori tutti siculi.



Non solo granite (degli amici di Naranita) e bella musica (avremo Turè Muschio direttamente dalla costa saracena): questa volta anche una mostra artistica all'interno dell'Auditorium e, udite udite, torneo di Briscola e Burraco (in palio provola e salame dei Nebrodi!)



PROGRAMMA:



* * * 23 GIUGNO * * *



16.00 – 20.00: Mostra fotografica di Antonio Vezzari “LOW LIFE”. A cura di Irene Pipicelli. Sonorizzazione di Danilo Randazzo.



16.30 – 19.00: Torneo di Burraco con premiazione (“Salame e Provola dei Nebrodi")



18.00: APERITIVO SICULO!



20.00 – 22.00: Proiezione L’ora legale di Ficarra e Picone (2017)



22.00: Concerto Turè Muschio



23.00-2.30: Dj Set - Saafari