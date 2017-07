Ennio Morricone: il 2 dicembre al Mediolanum Forum

Sabato 2 dicembre Ennio Morricone farà tappa al Mediolanum Forum di Assago per il 60 Years Of Music World Tour, che ha registrato il tutto esautito per tutte le date precedenti.

Considerato il più grande compositore di musiche per il cinema, Ennio Morricone, che durante la sua lunga carriera ha esplorato qualsiasi genere musicale, è stato recentemente insignito del Golden Globe e dell'Oscar per la migliore colonna sonora originale, grazie alle musiche di The Hateful Eight, di Quentin Tarantino.

Morricone ha vinto anche tre Grammy Awards, il premio della New York Film Critics Association, tre Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d'Argento, due European Film Awards, un Leone d'Oro alla carriera e un Polar Music Prize.

Al Mediolanum Forum il compositore e musicista dirigerà le sue musiche per il cinema.