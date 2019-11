Enrico Rava in concerto per "JazzMi"

Quella di Rava è una carriera che lo vede protagonista di esperienze musicali completamente diverse: dall’incontro con l’Opera al pop di Michael Jackson, fino alle collaborazioni con Lee Konitz, Pat Metheny, Joe Lovano, Geri Allen e Michel Petrucciani. Rava ha suonato al fianco di artisti come Gato Barbieri, Steve Lacy, Roswell Rudd, Carla Bley e Cecil Taylor. In occasione del suo ottantesimo compleanno, decide di festeggiare raggruppando, in un’edizione speciale, i musicisti con cui ha collaborato più intensamente nell’ultimo decennio.

