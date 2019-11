ENRICO TOMMASI – BOOK CITY

I Ragazzi della Via Boeri

Primiceri Editore

17 Novembre – SIAM Via Santa Marta 18 – ore 18



Enrico Tommasi, dopo il lancio del suo libro a Milano prosegue il suo cammino e sarà presente in occasione del prossimo Book City a Milano.

- Conferenza di presentazione del libro presso SIAM biblioteca Via Santa Marta 18 – MI 17 Novembre alle ore 18.00.

L’evento dedicato all’editoria libraria che si tiene a Milano, dal 13 al 17 Novembre, è arrivata all’ottava edizione. La rassegna fin dalla prima edizione ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico. È promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall'Associazione BOOKCITY MILANO, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

L’autore è stato protagonista anche al Premio internazionale di letteratura città di Como che l’ha visto tra i finalisti della sezione “OPERA PRIMA”. La rassegna alla sesta edizione ha avuto una giuria è di assoluta eccellenza formata, dal presidente Andrea Vitali, Dacia Maraini, Pierluigi Panza, Laura Scarpelli editor, Giulio Giorello ed altre personalità del mondo della cultura.



Le manifestazioni sono state un’occasione per far conoscere il romanzo che racconta la partenza per Milano dalla terra di origine di un giovane pieno di sogni e di speranze.

Enrico Tommasi è un autore esordiente e il romanzo è la storia vera dei suoi primi anni milanesi tra il 1980 e il 1985. Milano allora era stimolante e piena di energia, ma Enrico ebbe modo di scoprire una città molto diversa dalla “Milano da bere” che forse sognava. Ed è nelle zone d’ombra di questa città che si svolge la sua storia e quella degli altri “Ragazzi della via Boeri” che per quasi cinque anni alloggeranno in un modesto pensionato dell’Opera Cardinal Ferrari, ancora oggi simbolo dell’accoglienza milanese.

Enrico tra infinite avventure tragicomiche incontrerà le “tonalità più varie dell’arcobaleno del genere umano” ed entrerà in contatto con i “Carissimi”, i poveri e i senzatetto del capoluogo lombardo.

L’autore deve la formazione dell’uomo che diventerà anche, e soprattutto, a quel sottobosco reietto e ignorato che vive spingendo un misero carrello. Non farà che ammantare di sensibilità e di emozioni positive la percezione della vita reale e cambierà per sempre la sua esistenza.