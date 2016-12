Concerto 2017 di Enrique Iglesias: il 20 maggio al Mediolanum Forum

Il 20 maggio Enrique Iglesias sarà al Mediolanum Forum di Assago.

Con vent'anni di successi internazionali, riconoscimenti come Grammy Awards, Billboard Awards, World Music Awards e record strappati ad artisti del calibro di Michael Jackson (per il maggiore numero di volte in prima posizione nella classifica Dance Club Songscon), Enrique Iglesias è considerato uno dei musicisti di maggiore successo del panorama musicale contemporaneo.

Durante l'estate 2016 il cantante ha totalizzato più di 480 milioni di visualizzasioni su Vevo e Youtube e oltre 252 milioni di streaming su Spotify con la hit Duele el Corazón. Il suo nuovo album uscirà nel 2017 su etichetta Sony Music.

Biglietti in vendita su ticketone.it.