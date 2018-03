L'ensemble jazz Ur-kestra live al Blue Note | 27 marzo 2018

Sei amici, sei musicisti, sei compagni di viaggio: UR-KESTRA nasce sotto le luci del progetto UR, una giovane etichetta discografica nata a fine 2015 da un’idea di Gabriele Boggio Ferraris, vibrafonista jazz milanese.



Il gruppo propone musica interamente originale, firmata da ciascun dei componenti del collettivo; tutti i musicisti coinvolti provengono dalle più svariate esperienze musicali ed appartengono a pieno titolo alle nuove leve del Jazz italiano.



Il progetto è un collettivo nato in occasione della prima residenza artistica a firma UR Records, svoltasi lo scorso agosto in alta quota, nel cuore delle alpi orobiche. Partendo dall’esperienza delle “Folk Song” di Luciano Berio, la musica dell’UR-KESTRA catalizza diversi linguaggi musicali provenienti da svariate etnie: il viaggio musicale va a toccare tutti e cinque i continenti, da Bali ad Israele, dall’Ungheria al Giappone.



Le diverse sonorità vengono sintetizzate attraverso il linguaggio del jazz contemporaneo, e la sua naturale predisposizione alla commistione tra i generi più svariati: dal rock alle musiche balcaniche, dalla world music alla musica contemporanea più sperimentale.



I componenti dell’ensemble sono sia compositori che esecutori e sono tutti e sei molto attivi nelle collaborazioni con alcuni degli artisti più in vista del panorama jazz italiano ed internazionale: da Tino Tracanna a Paolo Fresu, da Dave Douglas a Roy Paci, da Peter Brötzman a Wayne Horowitz.



UR-KESTRA



Massimiliano Milesi: sax; Gabriele Boggio Ferraris: vibrafono; Andrea Baronchelli: trombone; Luca Pissavini: contrabbasso; Michele Bonifati: chitarra; Filippo Sala: batteria.