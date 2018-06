Enter title here/africana - Gabriele lopez/Vittore Buzzi

Vernissage 05/06 ore 19:00



L’ordinario, uno sguardo profondo fisso che dolcemente scava nella quotidianità. Non ha importanza se vicino a noi con Gabriele o lontano con Vittore.

C’è una malinconia latente negli scatti di questi due fotografi alla ricerca di una semplificazione dello sguardo nel tentativo non di spiegare ma di accettare una realtà che si fa sempre più complessa… nella sua ineluttabile corsa verso la fine.



Enter title here – Gabriele Lopez

Da un ombra esce una luce, dal disordine un’armonia, dal dubbio una possibilità, dalla costrizione una rivoluzione.

Le fotografie diventano frammenti di esperienze e un modo per soddisfare la costante tensione di sperimentare e registrare la vita. Sono a riguardo di situazioni nuove, o mai provate o se vogliamo sono una sorta di ossessione per la normalità e per il niente di speciale, ma proprio per questo splendido e toccante nella vita di ogni giorno, in perpetuo movimento, come una cometa.



Africana – Vittore Buzzi

E’ l’attesa della fine pochi attimi prima dell’inizio. La globalizzazione recide taglia e isola e un gioco già perso per chi non ha la struttura necessaria a difendersi, una donna prova a spiccare il volo da una roccia ma senza ali è un grido muto. Rappresentazione di metafore feroci in territori mai liberati e per sempre occupati temporaneamente gestiti in regime di autorità limitata… Sembrano così lontani ma sono così vicini… non c’è poi differenza in un mondo in cui lo spazio di autonomia si restringe sempre più… Se non ci ribelliamo resteremo soffocati…



GALLERIA SPAZIORAW

GALLERIA – STUDIO E SPAZIO FOTOGRAFICO

SpazioRAW, galleria situata nel centro di Milano, ospita mostre e opere di fotografia, arte e videoarte; uno spazio che promuove fotografi e artisti affermati ed emergenti.

Oltre a essere uno studio fotografico è anche un soggetto, in continua evoluzione, che crea e promuove linguaggio visivo, iniziative e eventi legati alla fotografia.



Mostra in calendario al Photofestival 2018 di Milano. www.milanophotofestival.it

Mostra inserita al Milano PhotoWeek 2018. http://www.photoweekmilano.it