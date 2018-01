SPETTACOLO TEATRALE

Genere: commedia drammatica.

Testo e regia di FABIO MARCHISIO

Con LORENZO BARTOLI



Un viaggio in automobile, andata e ritorno. Santo, criminale di provincia, deve incontrare un potente politico per assicurarsi che la festa del patrono si svolga come da accordi. All’appuntamento lo accompagna Peppe, il suo giovane e misterioso autista soprannominato Entusiasmozero.

La criminalità che Santo rappresenta, così invadente e corrosiva, depreda Peppe, giorno dopo giorno, del suo unico sogno: la libertà sua e della sua terra.

Santo è il simbolo di quel male che si nutre degli altri per sopravvivere.

Da sempre.