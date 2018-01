Enzo Beccia presenta il suo disco d'esordio alla Corte dei miracoli

Domenica 21 gennaio alla Corte dei Miracoli di Milano, il cantautore pugliese Enzo Beccia presenterà dal vivo il suo nuovo album d’esordio “Per chi viaggia leggero”. In uscita il 26 gennaio 2018, “Per chi viaggia leggero” è nato da una collaborazione con la paroliera Fiorenza Sasso e vede la produzione artistica di Enea Bardi. Un album composto di sette piccole storie, che saranno raccontate dall’attore Fabrizio Martorelli e suonate dal Trio Tascabile di Enzo Beccia, in uno spettacolo a metà tra musica e teatro. Ingresso gratuito.



“‘Questo disco è nato dall’idea di portare in musica la storia di un personaggio che cambia la sua vita” – racconta Enzo Beccia – “Qualcuno che assomiglia in parte a me, ma in cui anche altre persone si possano identificare. Eppure questo disco non è semplicemente un racconto delle scelte che ognuno fa nella propria esistenza, ma è una sorta di dichiarazione di intenti: viaggiare leggeri significa mettere a fuoco ciò che realmente conta. Nel comporre i brani del disco, grazie anche all’aiuto di una paroliera fidata, Fiorenza Sasso, ho tentato di intrecciare musica e parole col desiderio di far arrivare proprio questo messaggio all’ascoltatore. Spero di far sognare, commuovere e ridere e soprattutto di condividere emozioni all’unisono con un altro essere umano”.