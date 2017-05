Bonaventura, pioniere della psicanalisi: tavola rotonda a Milano

Enzo Joseph Bonaventura: pioniere della psicoanalisi italiana e della psicologia accademica israeliana

Enzo Joseph Bonaventura, figura carismatica nel movimento sionista italiano e uno dei pionieri della psicologia accademica e della psicoanalisi in Italia, mise a frutto le sue competenze scientifiche per lo studio in laboratorio di fenomeni legati all’esperienza interiore. Il suo interesse per l’opera di Freud è il risultato di grande tensione morale derivante dal suo profondo ebraismo.

Espulso dall’Università di Firenze in seguito alle “Leggi razziali” del 1938, si trasferì a Gerusalemme, dove continuò la sua attività alla guida del Dipartimento di psicologia. Morì tragicamente nell’Aprile del 1948 in un agguato contro il convoglio dei medici dell’Hadassah.

L’Accademia Ambrosiana di Milano e l’Associazione Italia Israele di Milano in collaborazione con l’AME (Associazione Medica Ebraica) e con il Centro di Documentazione Ebraica – CDEC hanno promosso una tavola rotonda per presentare la ristampa, con Marsilio Editore, del libro, scritto nel 1938, “La psicoanalisi” di Enzo Joseph Bonaventura (Pisa 1891 - Gerusalemme 1948), edizione curata e fortemente voluta da David Meghnagi.

Dopo il saluto e l’introduzione di Monsignor Pierfrancesco Fumagalli, Vice Prefetto dell’Ambrosiana, dialogheranno con David Meghnagi (docente di psicologia dinamica e di psicologia clinica a Roma Tre): la psichiatra e psicoterapeuta Micol Ascoli, che dirige anche il Refugee Therapy Centre di Londra; il direttore del Centro Milanese Terapia della Famiglia, Pietro Barbetta; la psicologa - clinica e medica - Rachel Bonaventura Snir, nipote dell’autore; il medico psicoanalista e psicoterapeuta David Fargion, presidente AME Milano; la psicoterapeuta e psicoanalista Miriam Meghnagi, studiosa di musica ebraica; lo storico della Shoa' Michele Sarfatti, che collabora col Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea–Cdec.

Appuntamento per domenica 28 Maggio 2017 alle 15.00 presso l’Accademia Ambrosiana di Milano - Sala Galbiati (Piazza Pio XI, 2 Milano).