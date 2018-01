Ephemeral "Party exhibition"

Sabato 3 Febbraio ⭐

L'Arte incontra il divertimento

KEY GALLERY

in Via Borsieri 12 (MI)

E' orgogliosa di presentare

⭐ *E P H E M E R A L* ⭐



"Ephemeral è un evento unico ! dove sarete intrattenuti dalle opere di alcuni dei più promettenti giovani artisti del panorama Milanese, in una fantastica e divertente atmosfera nella galleria KEY GALLERY dietro Garibaldi (Piazza Gae Aulenti), senza farvi mancare la possibilità di bere drinks ed ascoltare buona musica!

..Quindi..

NON POTETE ASSOLUTAMENTE MANCARE".



Dalle ORE 19:00

-->ARTISTI

▪ Mattia Maccariello Art

▪ Gianfranco Menegatti - Artist

▪ Dorilinda Trespi

▪ Gabriele Barile Art.

- Music by LARK (Andrea Unali) 🎶

- Drink or Beers + Buffet

fino alle ore 00:00



INGRESSO GRATUITO





