Epifania in Pigiama Party: sabato 5 gennaio all'Alcatraz

Sabato 5 gennaio, all'Alcatraz di Milano, l'Epifania si festeggia con un vero Pigiama Party all'insegna del dj-set di "Doctor M" e della sua musica 80's e 90's.

Per l'occasione il locale diventerà un'enorme camera da letto, dove si potranno gustare chupiti in omaggio e ballare in pigiama o con un dresscode a tema.