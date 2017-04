Ermal Metal in concerto: il 15 luglio al Carroponte

Sabato 15 luglio 2017 al Carroponte si esibirà Ermal Meta.

Classe '81, il cantante italiano di origine albanese ha fatto parte delle band Ameba 4 e La Fame di Camilla, per poi intraprendere una carriera da solista a partire dal 2012. Nel 2015 Meta ha partecipato a Sanremo Giovani, venendo selezionato tra le Nuove Proposte per l'anno successivo. Il 5 febbraio 2016 è uscito Umano, suo primo album in studio. Il suo ultimo lavoro, Vietato Morire, uscito lo scorso 10 febbraio, è stato certificato Disco D'oro.