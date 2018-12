Ermal Meta in concerto: il 2 febbraio al Teatro degli Arcimboldi

Sabato 2 febbraio Ermal Meta si esibirà live in un concerto-spettacolo al Teatro degli Arcimboldi.

Il cantautore e compistore albanese, dopo l'esperienza come componente dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla nel corso degli anni duemila, a partire dal 2013 ha intrapreso la carriera da solista, pubblicando tre album in studio e vincendo il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente.

Biglietti disponibili on-line.