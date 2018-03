L'eroe della montagna: ascese e cadute di Marco Pantani

Aperitivo Ciclo-letterario: un incontro con gli autori per conoscerli meglio, la presentazione dei loro libri e poi un momento informale per fare domande davanti ad un buon bicchiere di vino.



La storia di Marco Pantani raccontata da un ciclista della sua generazione, vincitore di un Giro d’Italia ma oscurato dalla classe e dalla personalità del Pirata. Un romanzo preciso e documentato come una cronaca sportiva, dallo stile elegante, il ritmo serrato come una fuga del più grande scalatore di tutti i tempi.



L'autore Cateno Tempio (Catania, 1983) dirige la collana filosofica “Ellissi” per la Villaggio Maori Edizioni



PRENOTAZIONE (consigliata) compilando il seguente form POSTI LIMITATI https://docs.google.com/forms/d/1ImG5_Owozu4tdwX4PSo8mkRLHLTuaT5UepCJ6obfAVs/



L’evento è gratuito per i possessori di hug Card, se non hai ancora la tessera puoi farla a questo link --> http://hugmilano.com/prodotto/hug-card