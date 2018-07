Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, giugno 2018: Le previsioni recenti e i nuovi sviluppi socio politici hanno rivelato che è prevista una forte perturbazione erotica di livello hard, chiamata appunto Erotornado. Cos’è Erotornado? Si tratta di un evento speciale nella location di Serio Collettive, in via Atene 3 (angolo viale Padova) preparato ad hoc per far fronte alle varie, turbinose, interpretazioni dell’erotismo. Una mostra, una rassegna collettiva, una festa, un modo per godere senza inibizioni e senza pregiudizi di ciò che è erotico e di quel sublime amplesso che unisce l’arte all’eros, la bellezza, il sesso, la carne reale più possibile. Proprio in questa ottica, il fotografo Luca Mata esporrà le sue polaroid per proteggerci dal genere fotografico in cui si tende a creare un’immagine patinata e idealizzata dell’erotismo, della sessualità e dell’immaginario ad esse legato. Da Bologna, l’artista poliedrico Riccardo DRAW Raviola (figlio del maestro del fumetto Magnus) porterà una selezione speciale del suo work in progress VM18, una ricerca per immagini e simboli, allo stesso tempo è un gioco di parole tra le forme tradizionali di linguaggio. Alessandra Pace + Marica Innocente + Paola Malloppo + Shyla Nicodemi, invece, sono cariche di foto dalla prospettiva femminile, poi gli originali di Bellini e Cattaneo e la musica dei dj Jacopo Rudebwoy (Toughest Sound) e El Puma (Soulfinger) a fare da colonna sonora sexy. Lunedì 25 giugno dalle 19.00 alle 00.30, ci prepariamo dunque alla tempesta perfetta, a quel tornado di idee, passioni, visioni e pulsioni che costituiscono l’eros, allo spazio suggestivo di Serio Collettive. L’evento è a ingresso gratuito con richiesta di invito.