Concerto di Escape The Fate: il 28 gennaio all'Alcatraz

Escape the Fate si esibirà in concerto all'Alcatraz domenica 28 gennaio 2018, in occasione del tour europeo di presentazione Hate Me.

Nato nel 2004 a Las Vegas, il gruppo Escape the Fate ha all'attivo cinque album in studio ed è considerato uno dei riferimenti principali del genere metalcore-screamo.

Sulla palco insieme alla band americana Palisades e Set To Stun, per uno spettacolo "pieno di volumi alti, aggressività e linee melodiche", come scrivono gli organizzatori.