"In un bosco vestito di lucciole": il 2 giugno escursione notturna all'Oasi di Vanzago

Sabato 2 giugno al Bosco Wwf di Vanzago torna la passeggiata notturna guidata In un bosco vestito di lucciole, per scoprire l'area naturale protetta nel momento in cui le lucciole sono particolarmente luminose a causa della stagione degli amori.

I partecipanti si trovano alle 20:30 e partono alle 21. Prenotazione obbligatoria, scrivendo a boscovanzago@wwf.it. Gli organizzatori ricordano di evitare l’utilizzo di torce e luci portatili e scarpe per bambini con luci intermittenti. In tutta l’area della riserva naturale non è possibile, in base alla normativa regionale, introdurre cani (anche al guinzaglio) o altri animali d’affezione.