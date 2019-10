Vieni al Centro per un'esperienza spaziale!

Dal 19 al 27 ottobre esplora l’universo con l’Aeronautica Militare!

Anche quest’anno piloti, astronauti e professionisti del settore incontreranno grandi e piccoli per raccontare la storia, la tradizione e le attività operative che si svolgono a bassa e altissima quota. Non perderti l’emozione di vedere i modelli dei satelliti Cosmo e Sentinel, della navicella spaziale Soyuz e il Lanciatore Vega. E ancora aerei, simulatori di volo, per rendere questa esperienza unica e indimenticabile!

Scopri tutto il programma eventi su centroilcentro.it.Ti aspettiamo per vivere un’esperienza spaziale!

Per maggiori informazioni www. centroilcentro.it