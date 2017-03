Esplorazione della Siberia - Zone selvagge remote e Riserve naturali Quando pensiamo alla Siberia abbiamo una immediata immagine di una immenso e dormiente territorio coperto dalla neve tutto l'anno con nessuno intorno. La verità è che dobbiamo considerare la Siberia come un continente con dieci fusi orari e con un largo intervallo di latitudine. Ci sono diverse zone climatiche come la Tundra e la Taiga, le montagne, la steppa e la steppa alpina, zone secche e zone attraversate da centinaia di fiumi, cascate e laghi. Quindi non è proprio vero. L'esplorazione della Siberia iniziò con i Pazyryk e i Xiognu prima dell'era cristiana e poi con le spedizioni di Pietro il Grande ma ci sono ancora molte zone inesplorate. Abbiamo le foto satellitari e diverse esplorazioni locali sono state effettuate da grandi esploratori, spesso in condizioni difficilissime, ma sul terreno ci sono anora molte cose da fare. Destinazioni come la penisola della Kamchatka, Altopiano di Putorana, Monti Altai, Altopiano di Ukok, Tofalaria, Lago Bajkal son ancora sconosiute ma con un contenuto enorme di interesse naturale, di faunistico e etnico. Durante l'evento informale desideriamo descrivere la bellezza di questi luoghi che hanno tanto da dare in termini naturalistici e dare delle informazioni su come visitarli. Parteciperà all'evento Gigi Donelli di Radio 24 Il Sole 24 Ore che ci racconterà storie di esplorazioni e la sua esperienza di viaggio personale. Prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-esplorazione-della-siberia-exploring-siberia-32661553586 Roberto Canedoli Russia Trekking Web: http://www.russiatrekking.com/?lang=it Blog: channel.russiatrekking.com Photo: Anton Agarkov ----- Exploring Siberia Remote - Wild zones and Natural Reserves When we think about Siberia, we have an immediate imagine of a immense sleeping and flat country covered by the snow the whole year with nobody around. The truth is that we have to consider that Siberia is a continent ten time zones large and included between a large range of latitudes degrees and completely different types of climatic regions as Tundra and Taiga, mountains, steppe and seaside, dry zones and regions crossed by hundreds of rivers, waterfalls and lakes. So that is not quite true. The exploration of Siberia started with the Pazyryk and the Xiognu populations before the Christian era and then with the expeditions orgnised by Peter the Great but there are still many areas not really explored. We have of course satellite pictures and many local exploration done by great explorer but reality is that on the ground there is still a lot to do. Many rivers, lakes and mountains have still no name. Locations as Kamchatka, Putorana, Altai Mountains, Ukok Plateau, Tofalaria, Lake Bajkal are mostly unknown but rich of interest for the Nature, Wild Life and ethnic population. During the unformal event we desire to describe the beauty of an area that has to give a lot of satisfaction in term of Nature and Wildlife and give information on how to visit these places. Testimonail of the evening will be Gigi Donelli chief editor of Radio24 Il Sole 24 Ore. Booking mandatory at https://www.eventbrite.it/e/biglietti-esplorazione-della-siberia-exploring-siberia-32661553586 Roberto Canedoli Russia Trekking Web: www.russiatrekking.com Blog: channel.russiatrekking.com Photo: Anton Agarkov

