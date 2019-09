Esposizione di Comic art presso la casa del Manzoni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Art-Rite Auction House inaugura la stagione autunnale rinnovando l’impegno per dare risalto alle tavole originali di fumetti, questa volta in collaborazione con la Casa del Manzoni. Nelle Sala Rossa della prestigiosa istituzione museale milanese verranno infatti esposte, dal 16 al 26 settembre 2019, venticinque tavole originali e illustrazioni di fumettisti di fama internazionale, che con i loro tratti inconfondibili hanno rielaborato alcune tra le scene più famose tratte da I Promessi Sposi. Dalle illustrazioni di Guido Crepax, tutte con protagonista la monaca di Monza, a tre disegni di un giovane Andrea Pazienza, realizzati durante gli anni universitari, che mostrano un don Abbondio terrorizzato dai Bravi, magistralmente reso da pochi semplici tratti. Non mancano alcune splendide illustrazioni di Emanuele Luzzati, in cui l’artista dà prova della sua bravura nel rendere gli abiti secenteschi di Lucia e Renzo attraverso l’applicazione di sfarzose carte, che tradiscono la predilezione verso quelle scenografie che ideò in gran numero per i principali teatri italiani e stranieri. Chiudono la rassegna otto lavori di Attilio Micheluzzi che, pubblicati inizialmente su Il Messaggero dei Ragazzi nei primi anni ’80, ripercorrono le vicende di Fra Cristoforo, l’Innominato e don Rodrigo grazie a una profonda attenzione al disegno e alle ambientazioni d’epoca in cui i personaggi muovono i loro passi. Nonostante i differenti esisti a cui questi quattro artisti giunsero, le opere in mostra rappresentano il peculiare incontro tra due generi così diversi, come sono il romanzo storico e il fumetto, a testimonianza di quanto l’opera manzoniana sia penetrata nella cultura di massa. L’esposizione inaugurerà lunedì 16 settembre 2019 alle ore 18:00 e sarà visitabile fino a giovedì 26 settembre 2019 secondo gli orari del museo (dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 e il sabato dalle 14:00 alle 18:00, con l’ultimo ingresso alle ore 17:00). Le opere esposte saranno inoltre inserite nel catalogo della seconda asta Art-Rite interamente dedicata alla Comic Art, in programma sabato 5 ottobre 2019, alle ore 15.30. La collaborazione tra la Casa del Manzoni e Art-Rite è la riprova del rinnovato fermento sorto intorno alle tavole originali di fumetti, finalmente riconosciute, anche in Italia, come testimonianza artistica degna di valore collezionistico.