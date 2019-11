Esposizione di costruzioni Lego® al castello di Trezzo, con la collaborazione di itlug

Dopo il successo dell'esposizione del 2018, quest'anno la mostra torna per più giornate!

Tante novità, sia per piccoli che grandi appassionati di costruzioni!



Un'esposizione di costruzioni e mattoncini LEGO® nella zona espositiva del Castello

Quest'anno più grande, si estenderà su tutti e due i piani e prevederà anche un piccolo spazio giochi per bambini.

Potete ammirare monumenti ricostruiti, il Castello di Trezzo, macchine, diorami con paesaggi invernali e classici automatizzati.

Oltre 30 espositori, modellini e ricostruzioni vi aspettano: vista la grande richiesta la spettacolare Mostra rimarrà aperta per 8 giorni.

INGRESSI: 14 dicembre ore 14 - 18

17 - 18 - 19 - 20 dicembre ore 14-17:30

15 - 21 - 22 DICEMBRE dalle 10 alle 18 (chiusura parco alle 18) - offerta libera

*accesso garantito fino a esaurimento posti, previste lunghe attese durante le aperture pomeridiane dei fine settimana.



Si attendono affluenze molto alte, consigliamo di visitarla al mattino e di evitare i pomeriggi!

In caso di necessità i gestori del Castello possono anticipare la chiusura dei cancelli per garantire regolare deflusso e sicurezza della manifestazione, in tal caso non sono previste eccezioni.

Ricordiamo il divieto di accesso ai cani vigente nel parco del castello.

I parcheggi in Via Mazzini zona Conad/Live oppure in via Falcone e Borsellino a 10 minuti dal Castello, evitando soste improvvisate nel centro storico.



Volete visitare il villaggio del Polo Nord nei sotterranei del Castello? CLICCA QUI

http://www.prolocotrezzo.com/website/eventi.aspx?read=natale-eventi-trezzo-presepe-mostre-lego-casa-babbo-natale-laboratori-spettacoli-famiglia-bambini



Volete far divertire i vostri bambini con spettacoli e laboratori natalizi ? CLICCA QUI

http://www.prolocotrezzo.com/website/eventi.aspx?read=natale-eventi-trezzo-presepe-mostre-lego-casa-babbo-natale-laboratori-spettacoli-famiglia-bambini