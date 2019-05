Ecco il parco giochi per bambini firmato Esselunga ai giardini Indro Montanelli di Milano

Un weekend all'aperto durante il quale i bambini potranno divertirsi all'interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano. Torna a Milano l'Esselunga KidsPark, il progetto dedicato all’educazione dei ragazzi in età scolare e alle loro famiglie, patrocinato dal Comune di Milano e dalla Siae.

L'edizione di quest'anno ha come titolo "L'educazione può cambiare il futuro". "Siamo contenti di vedere realizzata la seconda edizione di questa interessante iniziativa – commenta l’Assessore all’Educazione Laura Galimberti –. Si tratta di un progetto ricchissimo di giochi, laboratori e momenti di condivisione, capace di creare delle opportunità importanti di crescita per bambini, ragazzi e famiglie, per imparare divertendosi e muovendosi liberamente nella natura. Auspichiamo che il progetto possa ripetersi anche nei prossimi anni, magari coinvolgendo parchi anche in altri quartieri della città".

"Molte le novità di quest’anno – spiega Andrea Zanetti, managing director di Mirata, società ideatrice del progetto – a partire da due nuove aree tematiche dedicate all’educazione digitale e a quella ambientale, temi di grandissima attualità, sia per i ragazzi che per i loro genitori, che verranno approfonditi insieme ai prestigiosi partner del progetto e ad una ancor più forte adesione di Esselunga, che, condividendone appieno valori e obiettivi e avendolo interamente sponsorizzato, arricchirà l’area dell’educazione alimentare promuovendo il consumo di frutta e verdura nei confronti dei bambini".

"Siamo felici di partecipare per il secondo anno a KidsPark – commenta Roberto Selva, direttore clienti Esselunga –. Abbiamo creduto in questa iniziativa rivolta alle famiglie e abbiamo voluto dare il nostro apporto concentrandoci su un tema che ci è molto caro: la corretta alimentazione. Esselunga è impegnata nella sensibilizzazione del pubblico sui benefici del mangiare sano e in queste settimane abbiamo lanciato il progetto Superfoodies, i nostri nuovi personaggi collezionabili a forma di frutta e verdura. Un modo divertente per avvicinare i bambini, ma non solo, a questi prodotti".

La partecipazione a "Esselunga KidsPark" è completamente gratuita e la registrazione si effettua direttamente all’ingresso dei giardini. Per alcuni laboratori è possibile registrarsi nei giorni precedenti attraverso la pagina facebook (dove si trova anche il programma completo delle attività) o su eventbrite.it.