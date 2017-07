"Un'estate allo Scalo": dal 21 luglio a Porta Genova street food, cinema e sport

Dal 21 luglio al 14 ottobre l'ex area ferroviaria di Porta Genova, che durante Expo Milano 2015 aveva ospitato il Mercato Metropolitano, accoglie Un'estate allo Scalo, la manifestazione a cura di Confcommercio che promuove eventi e intrattenimento per tutte le fasce di età.

Ad aspettare il pubblico: attività sportive, proiezioni serali, iniziative per i più piccoli, aree relax e street food. In più un vero e proprio teatro al coperto viene allestito da Sky Italia, sponsor principale dell'iniziativa, per consentire a cinefili e amanti delle serie tv di guardare gratuitamente i programmi della piattaforma televisiva: da Gomorra - La serie (dal 24 al 28 luglio) ai Delitti del Barlume, da Sky TG24 ai migliori film degli ultimi anni (il primo titolo, in proiezione il 21 luglio alle 21:30, è Piuma, la commedia prodotta da Sky Cinema).

Gli sportivi trovano poi un campo da calcetto (tre contro tre) e uno da street basket (tre contro tre) dove poter giocare. Mentre i bambini (3-12 anni) possono divertirsi nell'Area Kids, un parco giochi all'aperto, o imparare a fare il gelato insieme ai genitori alla scuola della Gelateria Il Rigoletto (dal 24 luglio tutti i giorni dalle 17:30 alle 18:30).

Grazie alla partnership con Il Libraccio inoltre, viene allestito uno spazio relax per leggere all'ombra e assistere alla presentazione di nuovi libri. Per rinfrescarsi e rifocillarsi infine, birra Ichnusa e moltissime postazioni con street food di tutti i tipi.