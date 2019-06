Estate all'Idroscalo: campus, giochi per bambini, piscine e gonfiabili

L'estate in città? Arriva (anche) all'Idroscalo. Campus estivi, piscine e gonfiabili attendono adulti e bambini presso il "Mare di Milano".

L'iniziativa

L’Idroscalo torna a essere il punto di riferimento per il tempo libero dei milanesi e di chi vive a Milano e nell’hinterland, con tantissimi appuntamenti dedicati a grandi e piccoli, famiglie e sportivi di ogni età. Laboratori, corsi, summer camp, aree verdi rivalorizzate, percorsi dedicati all’arte e una stagione balneare che offre, oltre alle piscine di Punta dell’Est e della Villetta, un bacino con acque ripulite dalle alghe e un’eccellente qualità dell’acqua. Insomma, il Mare di Milano è il luogo perfetto per divertirsi fuori e dentro l’acqua.

I Campus estivi per i bambini

Verde, acqua, sport e contatto con gli animali: questi alcuni degli elementi che caratterizzano i numerosi summer camp che, a partire da giugno, renderanno il Parco Idroscalo davvero a misura di bambino. Al via “E… state in maneggio”: fino al 28 giugno dalle 09:00 alle 17:00 i ragazzi dai 5 ai 12 anni potranno imparare l’arte dell’equitazione (durante la mattinata) e trascorrere il pomeriggio divertendosi con i giochi d’acqua. Il camp è organizzato dall’associazione Onlus Giacche Verdi. In caso di pioggia, in collaborazione con Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, i bambini potranno visitare il laboratorio Bluelab, nuovo centro didattico del Parco, dove si potrà scoprire tutto sul ciclo dell’acqua e sull’importanza dell’oro blu.

Altro campo estivo è quello organizzato da A.S. Rugby Milano, storica associazione sportiva che propone il Multisport Summer Camp: due settimane, dal 10 al 14 e dal 17 al 21 del mese, il Centro G.B. Curioni dell’Idroscalo si trasformerà nella location perfetta per basket, pallavolo, calcio, pallacanestro, arrampicata e molto altro. Dal 24 al 28 giugno invece, parte A tutto Rugby, il summer camp dedicato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni che vogliono scoprire e apprendere lo spirito di questa disciplina sportiva. L’associazione inoltre, mette a disposizione delle navette per raggiungere facilmente il parco.

Le settimane in barca a vela

Fino al 26 luglio prenderanno il via le Settimane Azzurre della Lega Navale. I ragazzi dai 6 ai 14 anni impareranno cosa significa andare in barca a vela o in canoa così, alla fine del summer camp, termini come rowing (remaggio) e alare (tirare una cima) non saranno più un mistero per i piccoli naviganti.

Giochi d'acqua e gonfiabili

Con l’arrivo dell’estate aprono piscine e gonfiabili, e l’Idroscalo diventa il posto ideale in cui scegliere se noleggiare un pedalò o se rilassarsi all’ombra di un chiosco. Il 10 giugno è la data che ha segnato il via libera alla balneazione e alla possibilità di usufruire di spiagge libere e attrezzate. Momenti di relax ma anche di totale sicurezza perché le aree apposite saranno sorvegliate dal personale addetto al salvataggio, una tranquillità in più per godersi tutta l’offerta di attività proposte dall’Idroscalo. Un’oasi perfetta per famiglie ma soprattutto per bambini che potranno tuffarsi dai giochi gonfiabili in acqua del parco galleggiante AcquaPlay, saltare sui Gonfiabili del Dolly Park, divertirsi con i giochi del Villaggio del Bambino e scoprire Aulì Ulé, il giardino dei giochi dimenticati.

Sport, divertimento, musica e…passeggiate in pieno relax! L’Idroscalo è un’area verde di 1,6 milioni di metri quadrati, che nasconde alcuni spazi incontaminati tutti da scoprire. È questo il caso del Laghetto delle Vergini. A partire da giugno, dalle 08:00 alle 21:00 i volontari della Protezione Civile accompagneranno i visitatori alla scoperta di questo bosco ricco di piante originali della pianura Padana attraverso visite guidate gratuite.

E per chi ama passeggiare in compagnia dei propri amici a quattro zampe o svolgere delle attività insieme a loro, c’è il Dog’s Village – Area Cani. L’appuntamento speciale da segnare in agenda è per il 24 giugno in cui il villaggio metterà a disposizione i suoi esperti per soddisfare tutte le curiosità msu come gestire al meglio i propri cuccioli, tra attività, giochi, toelettatura e molto altro.

