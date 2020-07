Estate in cascina, tra conferme e fresche novità

Nella Cascina di via Pasolini 3 a Milano c’è così tanto spazio, che passare un’estate all’aperto e in compagnia, ma alla giusta distanza, non sarà davvero un problema: dopo mesi di forzata clausura tornano finalmente le attività con tantissime novità e molte conferme.



Due le grandi novità di questo luglio 2020.



La prima è “100 sedie rosse”, un’iniziativa nata per promuovere l’uso civico dello spazio pubblico e il suo utilizzo libero e gratuito da parte dei cittadini e dei frequentatori della Cascina: decine di seggioline rosse - che vogliono sostenere il rispetto nei confronti delle donne - saranno messe a disposizione del pubblico nello spazio dell’aia e potranno essere spostate per godersi un po’ di ombra o per gustare un gelato, una birra o solo per prendere un po’ di sole o leggere un libro. L’uso sarà aperto a tutti; unica regola: non uscire dall'aia della Cascina. Oltre alle seggioline, saranno messi a disposizione anche sdraio, ombrelloni e Wi-Fi pubblico.



La seconda sono gli “Aperitivi con La Verdi in Cascina”, dedicati a Musica & Movies, durante i quali si ripercorreranno le storie dei colossal più famosi, con un ricordo speciale dedicato a Ennio Morricone. Un doppio imperdibile appuntamento per cinefili e amanti della musica, al fresco della Cascina. Ingresso con offerta libera, che sarà interamente devoluta a un’associazione in sostegno di vittime della discriminazione e della violenza:



Giovedì 23 luglio - ore 19: Il quintetto degli Ottoni de La Verdi



Sabato 25 luglio - ore 19: I solisti de La Verdi Arpa e Oboe