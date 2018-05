"Estate Sforzesca": dal 9 giugno al 26 agosto teatro, musica e danza al Castello Sforzesco

Estate Sforzesca torna ad animare il Cortile delle Armi del Castello con oltre 70 spettacoli di musica, teatro e danza - gratuiti o a prezzo ridotto - dal 9 giugno al 26 agosto.

In programma: performance di musica classica, jazz, folk e pop; pièce teatrali in cui la musica è protagonista e rivisitazioni di classici; serate dedicate alla danza. L'agenda degli appuntamenti sarà online dall'8 giugno.

A disposizione del pubblico, anche per questa edizione, l’ApeShakespeare To Bee or not To Bee, il punto di ristoro mobile gestito da ex-detenuti, con succhi bio, stuzzichini e bevande. Gli organizzatori ricordano che è vietato introdurre contenitori e bottiglie di vetro nell’area dedicata a Estate Sforzesca.