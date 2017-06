Estate sforzesca - Arlecchino trasformato dall'amore

Estate Sforzesca 2017 Cortile delle Armi, Castello Sforzesco 22 giugno 2017 ore 21 "Arlecchino trasformato dall'amore" di Pierre de Marivaux traduzione scenica di Antonio Carnevale regia di Antonio Carnevale con Giulio Bellotto, Antonio Carnevale, Silvia De Bastiani, Lorenza Lombardi, Alexandra Lovin, Vlad Scolari L'Arlequin poli par l'amour, scritta da Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, è una commedia in prosa, in un atto, rappresentata per la prima volta dalla troupe di comici italiani guidata da Luigi Riccoboni al Théâtre Italien di Parigi il 17 ottobre 1720. Fu un gran successo che contò dodici rappresentazioni consecutive. Fu il primo debutto teatrale di Marivaux ed è un'opera che conserva lo spirito creativo dei comici italiani: sono infatti presenti nel testo canti, balli, pantomime e la messa in risalto del genio creativo della maschera di Arlecchino. Venne pubblicata anonima, sempre a Parigi, nel 1723. La Fata, donna libertina e già promessa sposa a Merlino, scorge Arlecchino mentre dorme nel bosco. Se ne innamora e decide di rapire il giovane portandolo nel suo castello. La Fata tenta di impartire ad Arlecchino un'educazione che ha come obiettivo quello di suscitare nel giovane l'amore per lei. Ma questi propositi non vanno a buon fine, e al contrario Arlecchino si innamora della contadinella Silva, conosciuta per caso mentre gioca a volano nei campi... durata: 50 minuti Biglietti adulti 8 euro | bambini 5 euro