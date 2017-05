Un evento per la prevenzione e per iniziare alla grande quest'estate 2017 DOMENICA 21 MAGGIO ORE 20 DARSENA MILANO PRESSO Tici Porto Caffe Darsena L'INTERNATIONAL CANDLELIGHT MEMORIAL si tiene in contemporanea con 115 città nel mondo coinvolgendo 1200 comunità. A Milano è organizzato da Asa-Associazione Solidarietà Aids Onlus con il supporto di Safebook by Durex (www.safe-book.com) LIVE PERFORMANCE DARK SIDE OF THE MOON (FULL LP) + DJ SET ALL FOR FREE Il tema conduttore di quest'anno è "Estate Sicuri", un messaggio di prevenzione a tutti i giovani che si stanno preparando per l'estate 2017. Il "Candlelight" milanese, organizzato da ASA-Associazione Solidarietà Aids Onlus con il supporto di Safebook by Durex (www.safe-book.com), si terrà IN DARSENA A MILANO, PARTIRE DALLE ORE 20, presso il locale "Ticiporto" con l'esibizione di gruppi musicali per coinvolgere la cittadinanza e portare il messaggio di prevenzione per HIV e altre malattie a trasmissione sessuale. Per tutta la durata dell'evento verrà distribuito materiale informativo e i preservativi saranno in omaggio per tutti i partecipanti. Si esibiranno: - In apertura, Milo Scaglioni che presenterà il suo nuovo disco "A Simple Present " - Alessandro Grazian, Gianluca de Rubertis, Lorenzo Corti, Lino Gitto, Giovanni Pinizzotto e Enrico Gabrielli con una Full LP Live Performance di DARK SIDE OF THE MOON (Pink Floyd) - Dj set Roberto Dell'Era e Margerita Grechi Lo spettacolo offerto dagli artisti sarà gratuito e le esibizioni si alterneranno, per poi dar spazio alla commemorazione a lume di candela. Dopo il tramonto, alle persone riunite in Darsena, saranno distribuite le candele che, all'imbrunire, verranno accese. Un gesto simbolico di unione e forza a sostegno di chi convive ogni giorno con l'HIV/Aids e di chi ancora oggi è in prima linea a combattere per abbattere il muro dell'emarginazione. Durante tutta la durata dell'evento i volontari dell'Asa saranno a disposizione per fornire informazioni. Nata nel 1983 a San Francisco per ricordare le persone morte per HIV, nel corso degli anni il Candlelight è diventato anche un veicolo di sensibilizzazione contro la discriminazione e a favore della prevenzione dall'AIDS.