L'estate svizzera arriva nel cuore di Brera: tour virtuali e prodotti gastronomici

Dal 31 maggio al 9 giugno Svizzera Turismo e i suoi partner accolgono i visitatori nella Swiss Summer Lounge, nel cuore di Brera: uno spazio green e multimediale per vivere un’anteprima dell’estate svizzera con tour virtuali, divertenti installazioni, specialità culinarie e prodotti svizzeri.

In attesa di una vera vacanza, si può staccare la spina e “ritornare alla natura” anche a Milano: dal 31 maggio al 9 giugno la Rimessa dei Fiori di via San Carpoforo 9 (zona Brera) si trasforma nella Swiss Summer Lounge, uno spazio green e multimediale che farà pregustare ai visitatori il piacere di un soggiorno in Svizzera.

Svizzera Turismo propone infatti un’estate all’insegna di escursioni a piedi, percorsi panoramici in treno o in battello e sapori genuini. Filo conduttore è la natura con il suo potere ammaliante e antistress: cime imponenti, boschi verdi, laghi pittoreschi e spumeggianti cascate sono lo scenario perfetto per camminare lungo gli oltre 65.000 km di sentieri tracciati o per fare il pieno di bellezza utilizzando i più svariati trasporti pubblici.

Relax e scoperta

La lounge elvetica vuole essere un luogo di relax e di scoperta. Si può andare per pranzo, per una pausa pomeridiana, per il classico aperitivo serale o per partecipare, registrandosi sul portale Svizzera.it/SwissSummerLounge, a uno dei tre laboratori per imparare da un sommelier i segreti delle birre artigianali Appenzeller Bier (My Swiss Beer), per preparare il panino gourmet a base di formaggi svizzeri, guidati da uno chef professionista (My Swiss Cheese), o per pianificare un viaggio in treno con i suggerimenti degli esperti (My Swiss Train).

La natura è protagonista dell’allestimento indoor. Entrando si viene catturati dalla presenza di piante e muschi, realizzati dai progettisti di Verde Profilo®, che adornano le pareti ed emanano piacevoli profumi. Un sottofondo di musica ambient - con il fruscio del vento, i cinguettii degli uccelli e i campanacci delle mucche al pascolo - rafforza la sensazione di trovarsi in montagna, lontani dalla frenesia di Milano.

Ci sono, poi, i corner multimediali, con video e desk, dedicati alle destinazioni partner – Ticino Turismo, Regione di Lucerna e Regione di Berna – e alla rete dei trasporti pubblici, Swiss Travel System, compagni essenziali di ogni viaggio che vuole essere, al tempo stesso, comodo, ecologico e spettacolare. Con treni, autobus, battelli e una vasta gamma di impianti di risalita si arriva facilmente dappertutto e si ammirano dal finestrino scenari, normalmente preclusi a chi si muove in auto, con una ricaduta positiva anche per l’ambiente.

Su una parete si staglia lo Switzerball, congegno elettromeccanico a forma di flipper, che tra leve e ingranaggi simula una vacanza in Svizzera alla scoperta dei suoi paesaggi e della sua rete di trasporti unica al mondo. L’opera è stata realizzata nel 2006 dall’artista anglo-svizzero Charles Morgan su richiesta di Svizzera Turismo. Da allora questo flipper gigante gira nelle fiere e negli eventi destinati al pubblico come “ambasciatore” del turismo elvetico riscuotendo un grande successo.

Tavolini, sedute e il calcio balilla completano l’arredo di questa Swiss Summer Lounge che permette di conoscere in modo immersivo e sorprendente le destinazioni e l’ospitalità svizzera.

Alla Swiss Summer Lounge si possono rivivere tre esperienze di viaggio testate dai 6 instagrammer ingaggiati da Svizzera Turismo per esplorare il Canton Ticino, la Regione di Berna e quella di Lucerna usando solo i mezzi pubblici e provando 6 itinerari per ciascuna destinazione. I contenuti realizzati sono online su Svizzera.it/SwissSummerLounge ma saranno visibili in versione video all’interno della lounge.

Tour virtuali

Grazie agli Oculus Go e alla tecnica della realtà virtuale, sembrerà proprio di essere in Svizzera. Al corner del Ticino si può percorrere virtualmente il ponte tibetano del Monte Carasso a 130 metri di altezza: una scarica di adrenalina assicurata soprattutto per chi soffre di vertigini! Per chi ama le passeggiate tranquille c’è il sentiero dell’olivo di Gandria o la gita in trenino sul Monte Generoso. Dalla Regione di Berna si naviga su un motoscafo vintage o si ammirano le spumeggianti cascate a ridosso del Lago di Brienz. Nella Regione di Lucerna il tour virtuale è altrettanto spettacolare: si esplora il promontorio del Bürgenstock facendo un giro sull’impressionante ascensore open-air a strapiombo sul Lago.

Non mancano naturalmente coinvolgenti video di treni e battelli che fanno da trait d’union fra le diverse località. I visitatori potranno, inoltre, accomodarsi sul sedile del nuovissimo Eurocity Giruno, installato dentro la Swiss Summer Lounge, per guardare dal finestrino i paesaggi che scorrono davanti ai loro occhi.

Programma e indicazioni pratiche

. "My Swiss Lunch"

Dal 31 maggio al 9 giugno - Orario: 12 - 14

Servizio bar con piatti e panini a base di formaggi svizzeri DOP, Appenzeller Bier e vini del Canton Ticino.

. "My Swiss Apero"

31 maggio / 1 e 2 giugno / 8 e 9 giugno - Orario: 18 - 22

Aperitivo con formaggi svizzeri (Sbrinz DOP, Emmentaler DOP, Le Gruyère DOP, Tilsiter rosso, Appenzeller Classico), Appenzeller Bier e vini del Canton Ticino. Consumazione: 5 euro. Registrazione su Svizzera.it/SwissSummerLounge

. "My Swiss Beer"

31 maggio / 1, 8 e 9 giugno - Orario: 19 - 20.

Degustazione di 6 tipologie di Appenzeller Bier con il sommelier Ivano Falzone. Registrazione su Svizzera.it/SwissSummerLounge. Posti disponibili: 20.

. "Come diventare un instagrammer di professione"

2 giugno - Orario: 16 - 17

6 instagrammer raccontano il loro viaggio in Svizzera, come si realizza lo scatto perfetto e tutti i trucchi e le tecniche per coinvolgere i propri follower. Registrazione su Svizzera.it/SwissSummerLounge

. "My Victorinox"

2 giugno - Orario: 15 - 22

Presentazione, vendita e per personalizzazione del leggendario multiuso. Registrazione su Svizzera.it/SwissSummerLounge

. "My Swiss Train"

5 giugno - Orario: 16 - 17

Tour virtuali e suggerimenti pratici per scoprire il fantastico mondo dei treni panoramici svizzeri con i consigli dei nostri esperti. Registrazione su Svizzera.it/SwissSummerLounge. Posti disponibili: 30

. "Crea il tuo habitat naturale"

8 e 9 giugno - Orario: 15 - 16

Consigli pratici, a cura di Verde Profilo®, per fare un giardino verticale sulla terrazza di casa. Registrazione su Svizzera.it/SwissSummerLounge. Posti disponibili: 30