"Estate Tabacchi": dal 16 giugno al 25 agosto torna la rassegna cinematografica del MIC

Dal 16 giugno al 25 agosto il Museo Interattivo del Cinema ospita Estate Tabacchi, la rassegna estiva con i migliori film dell'ultimo anno, appuntamenti musicali e aperitivi in terrazza.

39 le serate ospitate nella storica Manifattura Tabacchi, sede del museo e della Civica Scuola di Cinema e Televisione di Milano.

Di mercoledì le proiezioni saranno precedute da un aperitivo nella Terrazza MIC, con tramezzini e vini offerti da Tramè e Vinicola Enoteca. Nel cartellone di questa edizione anche: cinque proiezioni di film muti con accompagnamento musicale dal vivo; percorsi di realtà aumentata; film d'animazione; e quattro film-musical.

Tra i titoli italiani proposti: Lasciati andare (2017) di Francesco Amato, con Toni Servillo nel ruolo di uno psicoanalista alle prese con una estrosa personal trainer; La tenerezza (2017) di Gianni Amelio, indagine sul tema della paternità; Sole cuore amore (2017) di Daniele Vicari, fotografia della lotta contro la crisi, alla ricerca della propria dignità e felicità; Indivisibili (2016) di Edoardo De Angelis, ambientato nell'hinterland casertano; L’ora legale (2017) di Salvatore Ficarra e Valentino Picone, commedia sul malcostume italiano; e Fai bei sogni (2016) di Marco Bellocchio, con Valerio Mastrandrea, trasposizione cinematografica dell’omonimo Bestseller di Massimo Gramellini.

Fra le pellicole americane invece: The Founder (2016) di John Lee Hancock, sulle origini di McDonald’s; Sully (2016) di Clint Eastwood, storia del pilota Sullenberger, che, dopo essere riuscito a salvare tutti i passeggeri a bordo del suo aereo in avaria planando sull’Hudson, finì ingiustamente sotto processo; Manchester by the Sea (2016) di Kenneth Lonergan, film che si è guadagnato due statuette agli Oscar 2017; Arrival (2017) di Denis Villeneuve, dramma fantascientifico dai grandi interrogativi esistenziali; Paterson (2016) di Jim Jarmush, storia di una relazione tra sogni, ambizioni, amore e poesie appuntate su un taccuino; Captain Fantastic ( 2016) di Matt Ross, opera vincitrice del Premio del Pubblico alla Festa del Cinema di Roma e premiato a Cannes nella sezione Un Certain Regard; La La Land (2016) di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone, premiato con sei Premi Oscar 2017; La ragazza del treno (2016) di Tate Taylor, trasposizione del best-seller di Paula Hawkins; Moonlight (2016) di Barry Jenkins, vincitore del premio Oscar per il Miglior Film, Miglior Attore non protagonista e Miglior Sceneggiatura Originale, che racconta l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta di Chiron, un ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi difficili di Miami; Il diritto di contare (2017) di Theodore Melfi, che dà voce alle figure nascoste di tre scienziate afro-americane che con il loro coraggio e determinazione hanno rivoluzionato gli studi alla NASA.

Diversi infine anche i titoli europei: Agnus Dei (2016) di Anne Fontaine, ambientato nel 1945 in un convento in Polonia; Io, Daniel Blake (2016) di Ken Loach, film vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2016 e del Premio del Pubblico al Festival di Locarno; A United Kingdom (2016) di Amma Asante, tratto da una storia vera; Il medico di campagna (2016), storia di grande empatia e umanità; In viaggio con Jacqueline (2016) di Mohamed Hamidi, racconto del viaggio di Fatah, piccolo coltivatore algerino, verso la Francia insieme alla sua amata mucca Jacqueline; Florence (2016) di Stephen Frears, con protagonista l’attrice premio Oscar Meryl Streep; La notte che mia madre ammazzò mio padre (2016) di Inés Parìs, esilarante intreccio che mescola Agatha Christie e il più brillante humor spagnolo; Elle (2016) di Paul Verhoeven, film ad alta tensione con protagonista Isabelle Huppert; L’altro volto della speranza (2017) di Aki Kaurismäki, che intreccia in modo originale, poetico e ironico la vita di un ragazzo siriano in fuga da Aleppo, e quella di un maturo commesso viaggiatore finlandese; Sing Street (2016) di John Carney, ambientato nella Dublino degli anni ’80; Libere, disobbedienti, innamorate (2016) di Maysaloun Hamoud, racconto dell'amicizia tra donne palestinesi a Tel Aviv; Le cose che verranno (2016) di Mia Hansen-Løve, rappresentazione intima, intelligente e ironica di una donna che accetta con serenità il nuovo ruolo di nonna e le sfide del tempo che passa; Lion (2016) di Garth Davis, tratto dalla incredibile storia vera del piccolo Saroo, che a soli cinque anni perse la strada di casa e la ritrovò solo venticinque anni dopo; Ritratto di famiglia con tempesta (2016) di Kore'eda Hirokazu, magistrale affresco di famiglia.

Sul sito del MIC il calendario completo delle proiezioni.