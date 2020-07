A Milano arriva Ethno Music Festival, per ballare le musiche di tutto il mondo: orari e biglietti

Da giovedì 9 a giovedì 30 luglio, nel magico cortile di Palazzo Reale e in colaborazione con AriAnteo, arriva la sesta edizione di Ethno Music Festival, quattro serate con la direzione artistica di Saul Beretta, che promuovono la musica popolare a sostegno di uno degli aspetti fondamentali dell’identità culturale di ogni paese e comunità. L'obiettivo del festival è trasformare il linguaggio musicale in uno strumento di dialogo, di confronto e di integrazione culturale e sociale.

Il primo concerto

Il primo concerto si terrà givedì 9 luglio con Arsene Duevi cantante, etnomusicologo, polistrumentista e sciamano musicale. È stato direttore del coro della Cattedrale di Lomé, capitale del Togo e vive in Italia dal 2002. Nel 2010 il suo debutto discografico con “La Mia Africa” che ha venduto ai concerti oltre 2500 copie. Nel 2016 è uscito “Haya, inno alla vita” una celebrazione della vita e delle speranze di chi è costretto a migrare. Nel 2018 il suo primo lancio internazionale con l’official showcase all’Atlantic Music Festival a Capo Verde, le importanti recensioni di RFI (la radio francese specializzata nel continente africano) e il concerto in diretta per WDR Colonia trasmesso dal Bochum International Festival in Germania. Il 2019 è l’anno dei primi concerti internazionali: WOMAD (CHILE), AWA festival e Canadian Music Week di Toronto, poi Parigi, Lugano, Accra, Lomè, Abidjan, della nascita del nuovo progetto con Enzo Avitabile e dell’apertura del concerto di Fatoumata Diawarà.

È stato insignito del Prix degli artisti e Menzione dei Ragazzi al Premio Parodi 2019. Primo Premio Assoluto a DoReMiFaSud 2018.

A seguire il film (ore 21.45): "Dopo il matrimonio" (prima visione), Regia di Bart Freundlich. Un film con Michelle Williams, Julianne Moore.

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.