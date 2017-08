Eugenio In Via Di Gioia: live il 24 agosto al Carroponte, gratis

Giovedì 24 agosto sul palco del Carroponte Eugenio In Via Di Gioia.

Il gruppo folk torinese esordisce sulla scena musicale nel 2014 con l'album Libellula, destando l'interesse della critica. Nel 2015 collabora con Brunori Sas, Dente e Perturbazione alla compilation Sotto il Cielo di Fred. E l'anno successivo incide il nuovo singolo Pam, lanciato con un videogame invece che con un videoclip.

Nati come artisti di strada gli Eugenio In Via Di Gioia attingono alla tradizione delle balere, allo swing, al folk italiano e al nu-folk inglese. Le loro performance dal vivo sono note per il loro potere di travolgere il pubblico.