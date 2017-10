Europa in piazza con il concerto del cantautore Michelangelo Giordano

Il cantore Michelangelo Giordano in concerto a Cinisello Balsamo per il 18° Mercato Europeo del commercio su aree pubbliche



L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e la collaborazione di: Regione Lombardia, Comune di Cinisello Balsamo, Confcommercio, DUC e ANVA. Per l’occasione, il cantautore Michelangelo Giordano e la sua band daranno vita ad un concerto unplugged che promette grandi emozioni, tra ritmi popolari, sonorità folk ed atmosfere intime. Un viaggio nel mondo musicale di un cantautore con una spiccata sensibilità artistica che ha saputo raccontare, all’interno del suo album “Le strade popolari”, bellissime terre di sole e di mare, mondi indimenticabili e mondi dimenticati con testi che toccano spesso tematiche d’impegno sociale; un album prodotto da Antonio Pirillo e Stefano Pulga e distribuito dalle case discografiche Believe ed Halidon. Questo progetto musicale ha ricevuto riconoscimenti importanti come il Premio Amnesty International al Festival Voci per la Libertà e Il Premio speciale Miglior Testo al Festival Musicalmente Show. L’album “Le strade popolari” è stato presentato durante alcuni eventi antimafia per i suoi messaggi di denuncia ed ha suscitato l’attenzione dell’Università degli Studi di Milano per la ricerca di testi che analizzano con obiettività ed originalità la società contemporanea.