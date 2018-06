"Europa, Europa": l'eurodeputato Maullu organizza una serata con Stefania Craxi

“Craxi è stato un’europeista convinto e tra i leader che più si spesero a favore di un’Europa unita. Ma fu tra i primi, anche e soprattutto negli anni dell’esilio tunisino, a denunciare il tradimento dello spirito originario, i limiti e le contraddizioni che i processi presentavano. Craxi è la cassandra del nostro tempo e le sue intuizioni rappresentano un bagaglio utile per affrontare le difficoltà del nostro tempo. Le paure e gli egoismi, i populismi ed i micragnosi nazionalismi dell’oggi non nascono pertanto dal nulla. Nascono dall’aver imboccato scorciatoie che si sono rivelate dei vicoli cechi. L’Europa delle burocrazie, delle regole come dogmi, dell’austerità e delle nuove frontiere, è il frutto avvelenato di un progetto di integrazione che ha tradito lo spirito delle origini. Non è colpa dei cosiddetti ‘populisti’ se le cose non vanno bene. Semmai è perché le cose vanno male che ci sono i ‘populisti’. Serve pertanto anteporre a questa visione un grande progetto che ridia nuovo slancio e nuova vitalità”.

Così, Stefania Craxi, Senatrice della Repubblica, sulla serata in programma a Rho lunedì 25 giugno, nella quale il dibattito partirà dalla proiezione del cortometraggio “Europa, Europa”, realizzato della Fondazione Craxi, un collage di immagini e parole che mettono in luce proprio la visione lungimirante dell'Europa di Bettino Craxi trent'anni fa. Oltre a Stefania Craxi e all'Eurodeputato Stefano Maullu – promotore dell'evento – al dibattito interverranno Marco Tizzoni, consigliere comunale a Rho, Gaspare Rizzo, Coordinatore di FI a Rho e l'avvocato Francesca Caputo. Di Carmine Lavanga, Vice Sindaco di Pogliano Milanese, i saluti introduttivi.

“In un momento storico in cui l'Europa è davvero al centro del dibattito – sono le parole dell'Eurodeputato Stefano Maullu -, le parole di Bettino Craxi sintetizzate in questo cortometraggio davvero ben fatto mettono in luce come Craxi avesse una visione lungimirante di quello che stava succedendo e di ciò che sarebbe successo negli anni a venire. Parliamo di temi cruciali quali integrazione comunitaria e del modo in cui è stata declinata, di immigrazione, di ruolo dell'Italia in un Mediterraneo che si è rivelato come da previsione di Bettino Craxi un nodo centralissimo, un cuore pulsante che l'Europa ha troppo spesso trascurato. Per questo la visione del cortometraggio “Europa, Europa” e il dibattito che avrà luogo a Rho sarà un appuntamento davvero interessante per capire l'Europa di oggi e costruire quella di domani”. L'ingresso alla serata è gratuito, per info mail info@maullu.it o tel. 0249529691.