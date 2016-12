Evanescence in concerto: il 4 luglio a Milano l'unica data italiana

Il 4 luglio al Milano Summer Festival presso l'Ippodromo di San Siro si terrà il concerto degli Evanescence, unica tappa della band in Italia

Il gruppo rock è vincitore di quattro Grammy Awards e con Bring me to life ha totalizzato più di 315 milioni di visualizzazioni. Al termine della tourneé del 2012, che aveva portato gli Evanescence per tutta l'Eurapa, è seguita una pausa di cinque anni.

Biglietti disponibili in esclusiva prevendita Vivo Club a partire dalle ore 10 di mercoledì 21 dicembre, su ticketone.it dalle ore 10 di giovedì 22 dicembre e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 10 di sabato 24 dicembre.