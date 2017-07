Eventi: Gessate street fest vol.2

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dopo il successo della prima edizione, torna il Gessate Street Fest Vol. 2, sabato 8 luglio dalle ore 18:00 e domenica 9 luglio a partire dalle ore 16:00, presso il meraviglioso e suggestivo parco di Villa Daccò. Un festival pieno di colori e di sapori: concerti, arte, espositori selezionati e tanto street food per un week end all’insegna del divertimento all’aria aperta. Il festival riunisce diversi pubblici: giovani, famiglie, bambini, gli amanti dello street food, del vintage, dello stile a stelle e strisce e dello shopping super cool. Gessate Street Fest Vol. 2 è organizzata dal comitato dei commercianti locali “Cassina C’è”, patrocinata dal Comune di Gessate e realizzata con la partecipazione attiva di diverse associazioni locali, come il Forum Giovani e Kaleidos, radio MTX e diversi cittadini. Questa manifestazione è spinta dal desiderio di dare vivacità al territorio della Martesana ed avvicinare i giovani offrendo un’occasione di socializzazione stimolante ed arricchente, vuole inoltre sostenere il commercio locale e valorizzare Villa Daccò ed il suo parco, riconfermandone un ruolo importante nella vita cittadina locale; Gessate Street Fest Vol. 2 rappresenta inoltre un’opportunità per tutti i milanesi attratti dal fuori porta per vivere una nuova appagante esperienza in Martesana. Il Festival è caratterizzato da esibizioni e performance artistiche: un intero container sarà al centro delle attenzioni di cinque writers che si sfideranno a colpi di creatività. L’associazione Olmo d’Oro realizzerà live sculture in legno. Al palato ci penseranno ricercati street food con proposte originali e a tenerci compagnia uno shopping super cool e tanta musica che ci farà ricordare il bello dell’estate con il DJ set di Radio MXT e diversi concerti che vedranno svariate band alternarsi sul palco. Grande spazio è dedicato anche ai più piccoli nell’area Kids, dove li attenderanno giochi, intrattenimento ed una divertentissima animazione. Ma non è finita qui: ospite il grande Max De Riu per uno strepitoso Dj Set ed altre sorprese tutte da scoprire solo vivendo il Gessate Street Fest Vol. 2 Per maggiori informazioni e interviste: Elena Bulgarelli | +39. 3483631373 | elena.bulgarelli.1@gmail.com Programma Gessate Street Fest vol. 2 Sabato 8 luglio Ore 18:00 • Apertura con Street Food, Performance Artistiche, Cool Shopping, Area Kids con giochi, intrattenimento e animazione per i più piccoli • Happy Hour Dj-Set by Radio MTX Ore 19:30 • Concerto hard-rock dei D-ALFA Ore 20:45 • Concerto alternative pop-rock dei NO-BORDERS Ore 22:00 • Super Dj-Set con il grande Max De Riu (Rock FM, Rock'nRoll Club Milano, Radio We) Domenica 9 luglio Ore 16:00 • Apertura con Street Food, Performance Artistiche, Cool Shopping, Area Kids con giochi, intrattenimento e animazione per i più piccoli Ore 18:00 • Happy Hour Dj-Set by Radio MTX Ore 21:30 • Concerto dei NO HABITS "Pearl Jam Tribute Band"

