Giornata della Memoria: tutti gli eventi del 27 gennaio per ricordare le vittime del nazifascimo

Sabato 27 gennaio, Giornata della Memoria, Milano onorerà il ricordo delle vittime del nazifascismo attraverso numerose iniziative, tra cui la posa di 26 nuove “pietre d’inciampo”.

In programma spettacoli, esposizioni e testimonianze, oltre alla posa di 26 sampietrini d'ottone in 18 luoghi della città (il 19, 20 e 23 gennaio), che ricorderanno altrettanti cittadini deportati nei lager nazisti.

Tra gli appuntamenti previsti: la mostra Trasporto 81, da Bolzano a Flossenbur, dal 17 gennaio al 5 febbraio, alla Casa della Memoria (via Confalonieri 14); la performance e il video di Via Magen Davi e I bambini di Selvino. Sciesopoli Ebraica (1945-1948), giovedì 18 gennaio, ore 18, alla Casa della Memoria (via Confalonieri 14); l'incontro con l'Associazione Giardino dei Giusti Responsabilità contro Indifferenza. Oggi come ieri, scegliamo di accogliere, mercoledì 24 gennaio, dalle ore 9:30, al Teatro Elfo Puccini (Corso Buenos Aires 33); l'incontro tra gli studenti e Liliana Segre, mercoledì 24 gennaio, ore 10, al Teatro degli Arcimboldi (viale dell’Innovazione 20); lo spettacolo teatrale Matilde e il tram per San Vittore, da mercoledì 24 a domenica 28 gennaio, al Piccolo Teatro Studio Melato (via Rivoli 6). E ancora: la presentazione de Il Diario di Anna Frank, giovedì 25 gennaio, dalle ore 18, alla Casa della Memoria (via Confalonieri 14); la commemorazione all’ex Albergo Regina, dove un tempo la Gestapo torturava i prigionieri, venerdì 26 gennaio, ore 9:30, via Silvio Pellico; l'incontro tra gli studenti e alcuni sopravvissuti ai lager nazisti, con Venanzio Gibillini, venerdì 26 gennaio, ore 10, Sala Alessi – Palazzo Marino; e il flash mob Triangolo rosa, in memoria delle vittime omosessuali del genocidio, sabato 27 gennaio. Per l'elenco completo delle iniziative consultare: www.comune.milano.it.