La magia dell’amicizia nello spettacolo “cerca (vicino)” domenica 5 novembre

MILANO - Per il terzo appuntamento della rassegna “Teatro Piccolissimo…e non solo”, in programma domenica 5 novembre (ore 11, ingresso 7 euro) allo Spazio Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89, a Milano, gli organizzatori hanno invitato a esibirsi la compagnia messicana Teatro al Vacío, che porterà in scena lo spettacolo “Cerca (vicino)”, indicato per spettatori dai 2 ai 5 anni di età. In questa rappresentazione si narra la storia di due sconosciuti che si incontrano nello stesso posto. Sono molto diversi l’uno dall’altro nei loro modi di fare e nei loro atteggiamenti. Ma hanno anche delle cose che li accomunano: una valigia, uno sgabello, un cane… Conoscersi è sempre un’esperienza entusiasmante: si può trovare un amico, per un po’ di tempo o per sempre, «perché che senso può avere la vita se non condividiamo?».

A partire dal linguaggio corporeo usato dagli attori e da una drammaturgia di azioni e immagini, questo spettacolo riflette sullo spazio come luogo in cui sperimentare diversi tipi di relazione socio-affettiva. I baby-spettatori, e con loro anche quelli più grandi, possono riconoscersi e identificarsi in azioni e situazioni che mettono in moto idee e sentimenti in ciascuno di noi...



Cerca (vicino)

Età consigliata: da 2 a 5 anni.

Compagnia: Teatro al Vacío (Messico).

Regia: José Agüero e Adrián Hernández.

Autore: José Agüero e Adrián Hernández.

Cast: José Agüero e Adrián Hernández.

Musica: Matteo Balasso.

Durata: 45 minuti.



Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 02-0240914901. Mail: info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org



Rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo” - Stagione 2017-2018

Ingresso: 7 euro.



Domenica 15/10/2017

Spettacolo: Il pifferaio magico.

Ore: 11.

Età consigliata: 3-10 anni.

Compagnia: Teatrino dell’Erba Matta.



Domenica 22/10/2017

Spettacolo: Rose nell’insalata.

Ore: 11.

2-5 anni.

Compagnia: Schedía Teatro.



Domenica 5/11/2017

Spettacolo: Cerca (vicino).

Ore 11.

Età consigliata: 2-5 anni.

Compagnia: Teatro al Vacío.



Domenica 12/11/2017

Spettacolo: Escargot.

Ore: 11.

Età consigliata: 3-7 anni.

Compagnia: Teatro del Piccione.



Domenica 19/11/2017

Spettacolo: In su.

Doppia replica: ore 10 e 11.30.

Età consigliata: 1-3 anni.

Compagnia: Cinzia Delorenzi.



Domenica 26/11/2017

Spettacolo: Le foglie e il vento.

Ore: 11.

Età consigliata: 1-3 anni.

Compagnia: Associazione Didee arti e comunicazione.



Domenica 3/12/2017

Spettacolo: Le stagioni di Pallina.

Ore: 11.

Età consigliata: 2-6 anni.

Compagnia: Teatro all’Improvviso.



Domenica 17/12/2017

Spettacolo: Un anno pieno di cose da fare… a Natale!

Doppia replica: ore 10 e 11.30.

Età consigliata: 12-36 mesi.

Compagnia: delleAli teatro.



Domenica 14/01/2018

Spettacolo: Milo e Maya.

Ore: 11.

Età consigliata: 6-24 mesi

Compagnia: As.Li.Co. Teatro Sociale di Como con Scarlattine Teatro.



Domenica 21/01/2018

Spettacolo: Ecco. Io. Qui.

Doppia replica: ore 10 e 11.30

Età consigliata: 6-24 mesi

Compagnia: NudoeCrudo Teatro.



Domenica 28/01/2018

Spettacolo: Un po’ di amici.

Ore: 11.

Età consigliata: 1-4 anni.

Compagnia: Giorgio Gabrielli.



Domenica 4/02/2018

Spettacolo: Carta canta.

Ore: 11.

Età consigliata: 1-4 anni.

Compagnia: Stradevarie.



Domenica 11/02/2018

Spettacolo: Spot.

Ore: 11.

Età consigliata: 2-5 anni.

Compagnia: La Baracca-Testoni Ragazzi.



Domenica 4/03/2018

Spettacolo: Ahoi Koi.

Ore: 11.

Età consigliata: 1-4 anni.

Compagnia: Theater Nuu.



Domenica 11/03/2018

Spettacolo: Storia di un palloncino blu.

Ore: 11.

Età consigliata: 3-7 anni.

Compagnia: Stilema.