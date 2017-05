Evento associazione life onlus - "Incontro con il maestro Shuhei Matsuyama"

Evento inserito nelle celebrazioni ufficiali del 150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia dal titolo "Incontro con il Maestro Shuhei Matsuyama" organizzato da Associazione LIFE onlus (Associazione di Promozione Sociale con decreto Regione Lombardia) e autorizzato dall'Ambasciata del Giappone. Lo spettatore avrà modo di conoscere alcune opere del pittore che effettuerà anche una dimostrazione della scrittura giapponese. Evento: 27 Maggio 2017 dalle ore 14 alle ore 18 presso lo "Spazio 74B" in Via Bisceglie 74 B a Milano. Associazione LIFE onlus Sede legale: Via dei Salici, 28 - 26020 Palazzo Pignano (CR) Tel: 0373/983039 - Fax: 0373/972476 Sede operativa: Via Fiume, 21 - 23893 Cassago Brianza (LC) Tel-Fax: 039/957274 Email: associazionelife2014@gmail.com