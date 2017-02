Evento Aused “Crm 4.0: iot e big client”

Appuntamento il prossimo 23 febbraio con un approfondimento sulla Customer Experience quale elemento differenziante e obiettivo finale della digital transformation del business aziendale. Il calendario istituzionale AUSED di quest'anno ha l'ambizione di essere un "…caleidoscopio 4.0" con un elenco di eventi focalizzati su tutto ciò che ruota intorno all'Impresa 4.0. Sono stati fissati ben otto eventi, con cadenza quasi mensile, i cui contenuti e i format saranno declinati nel corso dell'anno in collaborazione con i Soci Sostenitori e con i Soci Ordinari. Il prossimo evento 2017 è dedicato al CRM e all'Internet of Customer e si svolgerà giovedì 23 febbraio, dalle ore 9:15, presso l'Hotel Hilton di via Galvani 12 a Milano. Durante l'incontro, AUSED cercherà di rispondere alle seguenti domande: Dove sta andando il CRM? Come i nuovi paradigmi - Cloud, Mobile, Social, Big Data, IoT ed Intelligenza Artificiale - hanno cambiato lo scenario di riferimento? E quali sono le opportunità e le sfide per le aziende? Quello che è certo è che oggi sempre più aziende riconoscono la Customer Experience quale elemento differenziante e obiettivo finale della digital transformation del proprio business. All'incontro saranno presenti molte aziende leader in settori protagonisti nell'innovazione Internet of Customer come Domotica, Automotive e White Appliance, che presenteranno la propria esperienza e le nuove sfide da affrontare in ambito CRM 4.0: si confronteranno punti di vista diversi, commerciale e CIO. Salesforce, riconosciuta da Forbes per 6 anni di seguito come azienda più innovativa al mondo, nel corso dei suoi 17 anni di vita ha rivoluzionato e ampliato il CRM, incorporando social, mobile, big data e IoT all'interno della propria piattaforma cloud. Questa azienda presenterà la propria visione sull'Era del Cliente e il vantaggio competitivo sul relazionarsi con il Cliente in un modo completamente nuovo. Chi volesse maggiori informazioni su questo evento (consultando anche l'agenda della giornata) o iscriversi, può farlo direttamente dal link http://bit.ly/2ltsHFo, oppure contattando la segreteria AUSED scrivendo ad aused@aused.org