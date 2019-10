Tre giorni di intrattenimento gratuito per i bambini con la magia di Frozen e di Star Wars

"Frozen 2, Il Segreto di Arendelle" e "Star Wars: L’Ascesa di Skywalker" ispirano tre giorni di intrattenimento gratuito per tutti i bambini e le loro famiglie. Succede al Centro di Arese, dove i nuovi prodotti ispirati a questi due straordinari eventi cinematografici arriveranno nei negozi di tutto il mondo; per celebrare questa importante occasione The Walt Disney Company Italia festeggia il "Frozen Fan Fest" e il "Triple Force Friday" per l’intero week end del 4-5 e 6 ottobre.

Tre giorni di intrattenimento gratuito per i bambini

Le attività prenderanno il via venerdì 4 ottobre alle 15 quando gli influencer Julia Elle, DinsiemE, Matt&Bise e Amedeo Preziosi saranno i protagonisti di speciali meet&greet con tutti i fan all’interno delle speciali aree tematizzate "Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle" e "Star Wars: L’Ascesa di Skywalker". Inoltre, la Legione 501st Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base, i due gruppi ufficiali di customers Star Wars, emozioneranno il pubblico in tre diversi momenti del pomeriggio con una solenne sfilata all’interno dell’area dedicata a Star Wars (orari indicati nella tabella a seguire). All’interno dello shopping mall saranno tantissimi i brand che celebreranno con vetrine e corner tematizzati e per tutto il week end i bambini potranno divertirsi grazie alle diverse attività ispirate a Frozen 2 e Star Wars. Trucca bimbi, opportunità di photocall e molto altro…Grazie alle speciali installazioni nelle aree dedicate tutti si sentiranno immediatamente trasportati nelle atmosfere dei due eventi cinematografici.

La Caccia al Tesoro

Inoltre, sabato e domenica, tutti i bambini potranno anche gustare una merenda a tema! Infine tutti coloro che, per l’intero weekend, si recheranno presso IL CENTRO di Arese potranno partecipare alla Caccia al Tesoro. Per farlo basterà ritirare la cartolina all’info point Ingresso 4 e cercare poi gli adesivi con i personaggi presso i negozi aderenti (indicati sulla mappa consegnata all’ingresso) e collezionarli tutti per ricevere una bellissima sorpresa!